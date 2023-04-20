В Лиге чемпионов появился единоличный тренер-рекордсмен

52-летний наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола 10-й раз станет участником полуфинала Лиги чемпионов в качестве тренера. Это рекорд европейского футбола, сообщает Zakon.kz.

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Это достижение испанского специалиста стало возможным после того, как его подопечные накануне прошли немецкую "Баварию" по сумме двух матчей на стадии четвертьфинала ЛЧ (3:0, 1:1). Прежде Гвардиола доходил до полуфиналов главного клубного турнира Европы, когда возглавлял "Барселону" и "Баварию".





Фото: Instagram/mancity

Далее по рейтингу тренеров-полуфиналистов Лиги чемпионов идет итальянец Карло Анчелотти, который выступал на этой стадии 9 раз, когда руководил тремя коллективами – "Ювентус", "Милан" и "Реал".

Что интересно, как раз эти наставники встречаются в 1/2 финала нынешней ЛЧ. 9 мая "Манчестер Сити", руководимый Гвардиолой, едет в гости к "Реалу" во главе с Анчелотти. В другом матче этого раунда сыграют два итальянских клуба – "Милан" и "Интер".





Фото: Instagram/championsleague

Здесь тоже много интересного. Это будет не только итальянское дерби, также играют дружины из одного города – Милана. Плюс к этому "Интер" и "Милан" ранее дважды встречались в плей-офф ЛЧ, и всегда успех был на стороне "россонери". Сначала "Милан" был удачливее в сезоне-2002/03, когда прошел в финал. Затем в сезоне-2004/05 они обыграли "нерадзурри" в четвертьфинале турнира.