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Спорт

Один из лучших футбольных тренеров мира развелся с женой

Футбол Развод Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 12:04 Фото: Instagram/gj_football778
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола расстался с супругой после 30 лет семейных отношений, сообщает Zakon.kz.

По информации Sport Es, рулевой "горожан" и его жена Кристина Серра решили не продолжать совместные семейные отношения еще месяц назад.

Супружеская пара эту информацию особо не распространяла, об этом знали только близкие.

Футбол Развод Жена, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 12:04

Фото: Instagram/pepteam

Отмечается, что, несмотря на развод, Хосеп и Кристина остались друзьями. Они познакомились в 1994 году, а свадьбу сыграли только спустя 20 лет. У них трое детей: дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.

Как известно, Гвардиола в последнее время испытывает ряд проблем, которые связаны с выступлением его команды в АПЛ и Лиге чемпионов.  

Испанский наставник признан лучшим клубным тренером 2023 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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