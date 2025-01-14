Один из лучших футбольных тренеров мира развелся с женой

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола расстался с супругой после 30 лет семейных отношений, сообщает Zakon.kz.

По информации Sport Es, рулевой "горожан" и его жена Кристина Серра решили не продолжать совместные семейные отношения еще месяц назад.

Супружеская пара эту информацию особо не распространяла, об этом знали только близкие.

Фото: Instagram/pepteam

Отмечается, что, несмотря на развод, Хосеп и Кристина остались друзьями. Они познакомились в 1994 году, а свадьбу сыграли только спустя 20 лет. У них трое детей: дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.

Как известно, Гвардиола в последнее время испытывает ряд проблем, которые связаны с выступлением его команды в АПЛ и Лиге чемпионов.

Испанский наставник признан лучшим клубным тренером 2023 года.