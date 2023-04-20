МЦПС "Хоргос" откроют 24 апреля, но не для всех
Ранее сообщалось, что МЦПС "Хоргос" возобновляет работу спустя три года.
"Дополнительно сообщаем о введении запрета на осуществление таможенного оформления товаров по таможенным процедурам, предусматривающим вывоз товаров за пределы МЦПС на территорию Республики Казахстан (импорт) и следующих транзитом через Республику Казахстан в пункте пропуска МЦПС "Хоргос", – подчеркнули в пресс-службе акимата Жетысуской области, обращаясь к гражданам и предпринимателям.
В свою очередь в пресс-службе международного центра объяснили, кого касается введенный запрет.
"Грузоперевозки запрещены для всех – это импортный транзит. Потому что МЦПС "Хоргос" изначально предназначен для туристов. То есть грузоперевозок теперь не будет. Можно провозить товары для личного пользования, на каждого человека".Пресс-служба МЦПС "Хоргос"
Как уточнили в МЦПС "Хоргос", физлицо раз в месяц имеет право ввозить товары для личного пользования не более 31 кг, или 1000 евро, без уплаты таможенных пошлин и налогов.
"В случае превышения установленных норм уплата таможенных пошлин и налогов по единой ставке составляет 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса".Пресс-служба МЦПС "Хоргос"
Также сообщается, что ручная кладь не должна превышать 5 кг и должна соответствовать параметрам 30*40*20, установленным на автобусных остановках.
"Багаж свыше нормы ручной клади сдается в пункт приема багажа".Пресс-служба МЦПС "Хоргос"
В случае провоза неделимого товара (например, велосипеда, детских колясок) физлицу разрешается превышение веса до 36 кг.
"Один раз в месяц (физлицу можно провезти. – Прим. ред.) 31 кг без пошлины и 5 кг с уплатой 30% от стоимости или 4 евро за 1 кг веса. В случае превышения кратности беспошлинного провоза товара за 36 кг уплата за каждый кг составляет 30% от стоимости или 4 евро".Пресс-служба МЦПС "Хоргос"
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" будет функционировать каждый день с 7:00 до 19:00 (без выходных):
- автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут;
- пункты приема багажа будут принимать до 17:30;
- торговые центры, расположенные на китайской стороне, будут работать до 17:30.
О том, что МЦПС "Хоргос" закрыт до особого распоряжения, стало известно 26 февраля 2020 года. Это произошло после начала мировой пандемии коронавирусной инфекции.