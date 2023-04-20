Многие пострадавшие на производстве не получают положенной компенсации – депутат

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что основная часть профзаболеваний в Казахстане маскируется в структуре общих болезней. Работники не получают медицинского обслуживания и социальных компенсаций за утрату здоровья, сообщает Zakon.kz.

По данным депутата, в Казахстане во вредных и неблагоприятных условиях труда работает больше 600 тысяч человек. Согласно официальной статистике, профессиональные заболевания зарегистрированы чуть больше чем у 8000 работников. В то время как частота профессиональных заболеваний в Казахстане в 25 раз ниже по сравнению с Данией, в 23,4 раза – с США, в 5 раз – с Финляндией, в 4,5 раза – с Японией, в 2,5 раза – с Германией.

"Здесь можно сделать два вывода. Либо условия труда наших работников в десятки раз лучше, чем в перечисленных странах. Либо регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости не отражает истинной ситуации. На самом деле основная часть профзаболеваний маскируется в структуре общих болезней. Работники не получают медицинского обслуживания и социальных компенсаций за утрату здоровья. И самое главное – на предприятиях не ведется профилактика и должное наблюдение за состоянием здоровья работников. Профзаболеваемость вообще не регистрируется в ряде регионов, полностью отсутствует в нефтегазовом секторе, единичные случаи зарегистрированы в химической промышленности". Екатерина Смышляева

Ранее общую координацию служб профпатологии и медицины труда осуществлял Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний. Однако роль этого института, по словам Смышляевой, поступательно снижалась, и в итоге он был реорганизован в структурное подразделение Карагандинского медицинского университета. Также были закрыты все его филиалы. Сегодня отрасль испытывает дефицит кадров, устарела инфраструктура.

"Мы потеряли независимость и объективность в установлении связи профессионального заболевания с выполнением трудовых обязанностей". Екатерина Смышляева

Она направила депутатский запрос в адрес министра здравоохранения, попросив:

вернуть статус и филиальную сеть Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний;

пересмотреть стандарт оказания профпатологической помощи населению;

возродить полноценную "службу медицины труда" на производственных предприятиях и усилить контроль качества аттестации рабочих мест;

изменить регламент медосмотров работников вредных и опасных производств;

возобновить подготовку по специальности медицина труда в резидентуре;

внедрить систему комплексного управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях.

Ранее председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК перечислил регионы с высоким уровнем производственного травматизма. По его словам, высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадали 19 человек), Восточно-Казахстанской (17 человек), Абайской (15 человек), Туркестанской (14 человек) и Кызылординской (14 человек) областях.