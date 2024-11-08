Чего ожидать от выборов акима в Талгаре: мнение депутата Мажилиса
Фото: пресс-служба Мажилиса
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева прокомментировала предстоящие выборы акима Талгара, сообщает Zakon.kz.
Она назвала выборы важным политическим событием в контексте проведенной реформы выборности акимов. В обществе уже активно обсуждаются промежуточные результаты работы избранных акимов.
"Конечно, сегодня на фоне произошедших событий этот регион переживает пик гражданской активности, вовлеченности людей в решение местных вопросов. Поэтому это будет очень активный электоральный процесс, который позволит определиться с новым руководителем населенного пункта, которому будет оказано доверие и с которого будет организован спрос", – сказала Смышляева в кулуарах Мажилиса 8 ноября.
Ранее сообщалось, что выборы акима Талгара назначены на 15 декабря 2024 года. Должность акима Талгара занимал Бахыт Куришбеков, который победил на выборах в июне 2022 года. До этого он работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.
Акима освободили от должности на фоне массовой драки, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат.
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