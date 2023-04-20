Создать государственный алиментный фонд предлагают в Казахстане

Депутат от фракции "Народная партия Казахстана" Магеррам Магеррамов настаивает на создании государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран, сообщает Zakon.kz.

Зачитывая депутатский запрос, Магеррам Магеррамов отметил, что в НПК обращается множество женщин, которые не могут взыскать с бывших мужей алименты в пользу их общих детей. Неплательщики прибегают к разным уловкам – скрываются, меняют работу, занижают свои реальные доходы, меняют место жительства.

Законодательная норма, обязывающая лицо, оплачивающее алименты, сообщать судоисполнителю и получателю алиментов о перемене места работы или жительства, а также о наличии дополнительного заработка или иного дохода, исполняется, по словам депутата, ненадлежащим образом.

По данным депутата, в производстве находится 273 136 дел, общая сумма по задолженности злостных неплательщиков по алиментам на детей составляет 12,8 миллиарда тенге.

"Злостными неплательщиками считаются те, кто более трех месяцев не выплачивает алименты и, если сюда прибавить тех, у кого есть задолженность по выплатам алиментов один или два месяца, тогда сумма общей задолженности по алиментам вырастет в несколько раз. Мы слышали много заверений правительства, что предпринимаются меры по решению этой острой социальной проблемы, создавались специальные программы, вроде таких, как "Тридцать шагов по уплате алиментов", однако проблема с взысканием алиментов в пользу детей лишь ухудшается с каждым годом. Впервые наша партия еще в шестом созыве подняла вопрос по проблеме взыскания алиментов, задолженность тогда составляла 2 миллиарда. На сегодня, напомним, задолженность составляет более 12 миллиардов". Магеррам Магеррамов

Депутат считает, что сумма выплаты алиментов на момент взыскания должна быть не ниже прожиточного минимума. Надо исключить несправедливую практику, когда должник по алиментам может выплатить любую сумму, к примеру, пять тысяч тенге, и он уже не будет считаться неплательщиком алиментов.

"Мы настаиваем на создании государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран. Это была бы государственная помощь, созданная для ребенка. В Казахстане тоже есть опыт создания фонда, в 2018 году был принят закон "О Фонде компенсации потерпевшим". Магеррам Магеррамов

Нынешняя система выплат алиментов действует в Казахстане с 1936 года. Наибольшее количество плательщиков алиментов приходится на: Астану – 13 848 (3571 проблемный), Алматинскую область – 20 131 (676 проблемных), Карагандинскую область – 23 265 (1642 проблемных), Восточно-Казахстанскую область – 20 138 (1682 проблемных) и Туркестанскую область – 18 663 (558 проблемных).

