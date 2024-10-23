Депутат предложил создать Государственный алиментный фонд

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать Государственный алиментный фонд, который будет сформирован из неналоговых поступлений, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса 23 октября, основной целью фонда будет выплата алиментов детям, не получающим их свыше трех месяцев. Он напомнил, что в феврале текущего года задолженность по алиментам составляла 21 млрд тенге, а на сегодня – 43 млрд тенге.



"Более полумиллиона детей нуждаются в алиментах. Сегодня нет никаких предпосылок к тому, что проблема по взысканию алиментов будет решена", – заявил депутат.

Он отметил, что правительство не поддержало предложение о создании Алиментного фонда. Правительство опасается, что это может способствовать снижению мотивации и ответственности родителей заниматься обеспечением и воспитанием детей.

"За девять месяцев долг по алиментам вырос почти в два раза. Уже есть та самая картина, которую, так опасается правительство. Опасения правительства уже тщетны. Нужно решать эту проблему сейчас, каждый день раздумий и опасений правительства дорого обходится нашим детям", – сказал Магеррамов.

Позиция правительства заключается в том, что фонд потребует выделения дополнительных средств из госбюджета, а его формирование и пополнение не гарантируют полного регрессного взыскания с должников. Депутат назвал эти опасения необоснованными.

"Пополнение фонда планируется из неналоговых поступлений, исполнение которых, к примеру, в 2023 году перебрали аж на 450%. Соответственно, потери государства максимально сведены к минимуму. Однако эта помощь будет неоценима для нашего подрастающего поколения", – сообщил Магеррам Магеррамов.

Ранее сенатор предложила правительству пересмотреть процедуру начисления алиментов.

