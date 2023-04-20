Филиппа Киркорова подозревают в увеличении ягодиц

Результат неоднократных операций показал российский певец Филипп Киркоров: у него появились идеальные формы. Теперь поклонники и российские СМИ подозревают его в увеличении ягодиц, сообщает Zakon.kz.

Заметно округлившиеся ягодицы "как у Ким Кардашьян" артист показал на последнем концерте в Санкт-Петербурге. Он вышел в обтягивающем костюме, спел и станцевал перед публикой. Видео разлетелось по соцсетям.

Пластический хирург Олег Ведров прокомментировал преображение Филиппа Киркорова.

"Так как у короля поп-эстрады была липосакция живота с прорисовкой рельефа, о чем он открыто заявляет, то вполне возможно, что откачанный оттуда жир был пересажен ему в ягодицы. При такой процедуре материал забирается из имеющихся жировых ловушек (живот, бока), обрабатывается и вкачивается в ягодицы для коррекции их формы и размера", - сказал он.

Липофилинг, по словам хирурга, обычно делается с гиперкоррекцией, то есть закачивается изначально больше жира, чем нужно, потому что приживается всего 70–80%. Возможно, именно поэтому сейчас его ягодицы смотрятся чрезмерно округлыми, пишет Life.ru.

Второй вариант – глютеопластика, то есть увеличение ягодиц имплантатами.

"Процедура отдаленно схожа с эндопротезированием груди: через небольшие разрезы вставляются имплантаты нужной формы и размера под ягодичную мышцу. После такой операции присутствует эффект так называемой полочки, когда ягодицы как бы выпирают", - отметил эксперт.

13 апреля изменившийся до неузнаваемости Киркоров опубликовал в Instagram пост, где иронично ответил всем, кто критикует его новый образ.