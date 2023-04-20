Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года

Национальный фонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года – сразу минус 1,4 триллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

12 апреля Национальный банк опубликовал Концепцию по управлению активами Национального фонда РК до 2030 года. Проект размещен на портале "Открытые НПА".

Итогом реализации Концепции должно стать увеличение валютных активов Национального фонда до 100 млрд долларов США в 2030 году. Накопление активов в Национальном фонде необходимо также и для реализации новой государственной программы – "Нацфонд-детям", запускаемой по инициативе президента Республики Казахстан с 2024 года.

По информации Ranking.kz, цель выглядит амбициозной, но не слишком реалистичной. Для понимания: к концу марта 2023 года активы Нацфонда РК составили 58,4 млрд долл. США. То есть предполагается, что менее чем за 7 лет активы Нацфонда должны вырасти на 71%, или на 41,6 млрд долл. США. Звучит неплохо, если полностью игнорировать, например, тот факт, что с 2014-го по активам Нацфонда наблюдается нисходящий тренд. Так, в августе 2014 года (пиковый момент для этого показателя) активы Нацфонда демонстрировали стабильный рост и достигли 77,2 млрд долл. США, однако после в секторе наметился существенный спад. К текущему моменту активы Нацфонда просели по сравнению с пиковым значением на 24,4%, или на 18,8 млрд долл. США.

Еще интересный факт: как отмечается в новой концепции, уже в 2016 году была проведена работа по совершенствованию подходов к управлению активами Национального фонда, была разработана и утверждена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда, было установлено ограничение на максимальный размер стабилизационного портфеля в 10 млрд долл. США. В 2019 году начался переход от консервативного к сбалансированному распределению активов сберегательного портфеля Национального фонда.

Однако все эти меры так и не смогли переломить негативную тенденцию на дальних дистанциях. Да, временами наблюдался рост, и это можно увидеть на графике ниже, однако в общем и целом показатель сокращается. Соответственно, нет гарантий и повода верить, что новая концепция сможет достичь таких амбициозных целей в столь короткое время.

Как отмечается в новой концепции, одной из причин столь существенного сокращения активов страны является укрепившаяся тенденция изъятий из Национального фонда в республиканский бюджет сверх поступлений от нефтяного сектора. Пиковые значения были зафиксированы в 2017-м и 2020-м: в 2017 году при поступлениях в 2,1 трлн тенге изъятия составили 4,4 трлн тенге, в 2020 году при поступлениях в 1,4 трлн тенге изъятия составили 4,8 трлн тенге.

Однако стоит отметить, что это не единственная причина. Немалую роль играет и инвестиционная деятельность, которая осуществляется НБ РК. Так, доходность, полученная от управления активами за последние 10–15 лет, сложилась ниже доходности ряда схожих по своей природе суверенных фондов благосостояния в мире.

За всю историю существования Национального фонда (2000–2022 годы) его среднегодовая доходность составила 3,02%, а инвестиционный доход от управления активами в иностранной валюте — 15,1 млрд долл. США. В то время как, скажем, среднегодовая накопленная доходность Норвежского фонда с 1998-го по конец 2022 года составила 5,7%.

Кроме того, за последние 10 лет в РК фиксировались убытки от управления Нацфондом, наибольший из которых пришелся на 2022-й. По итогам предыдущего года был зафиксирован рекордный убыток от управления Нацфондом в размере 1,4 трлн тенге.

При таком раскладе и подобном уровне управления достичь отметки в 100 млрд долл. США к 2030 году будет довольно непросто, учитывая текущее положение дел. При этом уполномоченные органы должны прилагать максимум усилий для сохранности средств Нацфонда РК.