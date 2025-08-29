#АЭС в Казахстане
Финансы

Тимур Сулейменов ответил на слухи об убытках Нацфонда

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:07 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 заявил, что по итогам 7 месяцев, Национальный банк заработал, управляя Национальным фондом, 4,6 миллиарда долларов, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным аналитиков, инвестиционный доход Нацфонда за январь-июль 2025 года оказался отрицательным и составил минус 584,5 миллиарда в тенге. Журналисты поинтересовались, значит ли это, что в 2026 году дети могут вовсе не получить выплат, поскольку по программе "Нацфонд – детям" на специальные счета детей перечисляется 50% от инвестдохода фонда.

"Я не знаю, что за аналитики такое утверждают, я бы хотел просто посмотреть им в глаза и спросить об их ответственности за распространяемую информацию, особенно в контексте проекта "Нацфонд – детям". Нет, по итогам 7 месяцев, Национальный банк заработал, управляя Национальным фондом, 4,6 миллиарда. Доходность составила 8% ровно в долларах, то есть никаких убытков по инвестиционному доходу в Нацфонде нет. Наоборот, получается уже третий год подряд достаточно высокий, здоровый инвестиционный доход от управления национальным фондом", – заявил в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, это помогает фонду наращивать свои активы. Если необходимо официальное разъяснение на эту тему, можете обратиться, я с удовольствием подпишусь под этими цифрами 

Не назвал он и сумму, которая будет направлена по программе Национальный фонд детям на 2026  год.

"Сумма не может быть известна сейчас, потому что мы не знаем, сколько детей родится, сколько детей станут 18-летними и так далее, сколько в конце года мы закроем финансовый счет по Национальному фонду. Как обычно, мы это делаем до 31 января. То есть мы собираем, условно говоря, со всех ЦОНов, со всех регионов информацию о том, сколько детей родились, сколько детей условно уехали из страны, поменяли гражданство, других каких-то различных жизненных ситуаций. Считаем, какой у нас доход уже подтвержденный аудитом и последними окончательными сверками. И после этого распределяем. То есть на этот вопрос мы точно ответим в январе", – добавил глава Нацбанка.

16 июля 2025 года заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова сообщила, что на конец июня 2025 года объем валютных активов Национального фонда составил 60,3 млрд долларов. С начала года совокупный объем портфеля, по ее словам, за вычетом целевых обязательств в рамках программы "Нацфонд – детям", вырос на 1,5 млрд долларов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
