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Законодательство РК

В американском штате Флорида приняли смертную казнь для осужденных за сексуальные преступления против детей

смертная казнь Фото: pixabay
Законодатели Флориды приняли законопроект, согласно которому лица, осужденные за педофилию и преступления против половой неприкосновенности детей, будут приговариваться к смертной казни, сообщает Zakon.kz.

Законопроект получил "зеленый свет" после того, как сенатор от Флориды Рон ДеСантис поддержал предложение, чтобы пресечь сексуальные преступления против детей в возрасте до 12 лет, сообщает New York Post.

Лидер меньшинства Сената штата Лорен Бук и сенатор-республиканец Джонатан Мартин выступили соавторами двухпартийного законопроекта. Они утверждают, что лица, совершающие сексуальное насилие над детьми, скорее всего повторят свое преступление и поэтому заслуживают высшей меры наказания.

"Мы санкционируем смертную казнь для насильников детей. Я считаю, что некоторые из этих людей могут стать серийными насильниками. Я считаю, что смертная казнь – единственное подходящее наказание в подобных ситуациях".Рон де Сантис

Законопроект также наделит присяжных правом выносить смертные приговоры при голосовании не менее 8-4 в пользу высшей меры наказания. Ранее для вынесения смертного приговора требовалось единогласное решение.

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