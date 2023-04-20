В американском штате Флорида приняли смертную казнь для осужденных за сексуальные преступления против детей

Законодатели Флориды приняли законопроект, согласно которому лица, осужденные за педофилию и преступления против половой неприкосновенности детей, будут приговариваться к смертной казни, сообщает Zakon.kz.

Законопроект получил "зеленый свет" после того, как сенатор от Флориды Рон ДеСантис поддержал предложение, чтобы пресечь сексуальные преступления против детей в возрасте до 12 лет, сообщает New York Post.



Лидер меньшинства Сената штата Лорен Бук и сенатор-республиканец Джонатан Мартин выступили соавторами двухпартийного законопроекта. Они утверждают, что лица, совершающие сексуальное насилие над детьми, скорее всего повторят свое преступление и поэтому заслуживают высшей меры наказания.



"Мы санкционируем смертную казнь для насильников детей. Я считаю, что некоторые из этих людей могут стать серийными насильниками. Я считаю, что смертная казнь – единственное подходящее наказание в подобных ситуациях". Рон де Сантис

Законопроект также наделит присяжных правом выносить смертные приговоры при голосовании не менее 8-4 в пользу высшей меры наказания. Ранее для вынесения смертного приговора требовалось единогласное решение.