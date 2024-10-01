Северная Корея расширила список преступлений, караемых смертной казнью

Правительство Северной Кореи увеличило перечень преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

По данным доклада Корейского института национального объединения (KINU), с момента пересмотра уголовного законодательства в мае 2022 года Северная Корея вносила в него поправки еще три раза, включая последнюю поправку в декабре 2023 года. По данным издания Yonhap, отчет о новых поправках опубликовали 27 сентября.

Теперь в стране будут казнить за:

джинсы;

белые свадебные платья;

солнечные очки.

Кроме этого, граждан Северной Кореи могут казнить за использование в письменной речи сленга из Южной Кореи. Новый список преступлений, который увеличился с 11 до 16, официально подписал лидер страны Ким Чен Ын.

На днях его сестра Ким Ё Чжон пообещала усилить ядерный потенциал Северной Кореи.