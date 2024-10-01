Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Северная Корея расширила список преступлений, караемых смертной казнью

Северная Корея, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 07:55 Фото: X/YonhapES
Правительство Северной Кореи увеличило перечень преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

По данным доклада Корейского института национального объединения (KINU), с момента пересмотра уголовного законодательства в мае 2022 года Северная Корея вносила в него поправки еще три раза, включая последнюю поправку в декабре 2023 года. По данным издания Yonhap, отчет о новых поправках опубликовали 27 сентября.

Теперь в стране будут казнить за:

  • джинсы;
  • белые свадебные платья;
  • солнечные очки.

Кроме этого, граждан Северной Кореи могут казнить за использование в письменной речи сленга из Южной Кореи. Новый список преступлений, который увеличился с 11 до 16, официально подписал лидер страны Ким Чен Ын.

На днях его сестра Ким Ё Чжон пообещала усилить ядерный потенциал Северной Кореи.

Читайте также

Жилье
Средняя стоимость комнаты в Барселоне достигла 565 евро в месяц
Турция, отдых
Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию
Бурабай, Боровое, туризм
Первый вертолетный маршрут для туристов появился в Бурабае
Алия Абди
Законодательство Ким Чен Ын Северная Корея 2024 год Смертная казнь Правила
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
спорт
Сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: