Северная Корея расширила список преступлений, караемых смертной казнью
Фото: X/YonhapES
Правительство Северной Кореи увеличило перечень преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, сообщает Zakon.kz.
По данным доклада Корейского института национального объединения (KINU), с момента пересмотра уголовного законодательства в мае 2022 года Северная Корея вносила в него поправки еще три раза, включая последнюю поправку в декабре 2023 года. По данным издания Yonhap, отчет о новых поправках опубликовали 27 сентября.
Теперь в стране будут казнить за:
- джинсы;
- белые свадебные платья;
- солнечные очки.
Кроме этого, граждан Северной Кореи могут казнить за использование в письменной речи сленга из Южной Кореи. Новый список преступлений, который увеличился с 11 до 16, официально подписал лидер страны Ким Чен Ын.
На днях его сестра Ким Ё Чжон пообещала усилить ядерный потенциал Северной Кореи.
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