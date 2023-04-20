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Стафилококк и поддельные медкнижки обнаружили у работников ресторана в Актау, где отравились медики

повар, еда Фото: pixabay
После инцидента с отравлением медиков на ауызашаре, когда 16 врачей попали в больницу с отравлением, областной эпидконтроль проверил 21 сотрудника ресторана. В итоге у семи нашли золотистый стафилококк, передает корреспондент Zakon.kz.

Кроме того, проверка обнаружила поддельные медицинские книжки у 20 сотрудников, а у четверых их не было вовсе. Так, 24 человека отстранены от работы.

Комиссия в ходе проверки выявила 73 вида продукции весом 220 килограммов с истекшим сроком годности, которую ликвидировали.

"В соответствии с ч. 2 ст. 425 Кодекса "Об административных правонарушениях", за допущение грубых нарушений санитарных требований, выявленных в результате проведения внеплановых санитарно-эпидемиологических проверок и действий, повлекших причинение вреда здоровью человека, направлено письмо в управление полиции Актау для выявления признаков уголовно наказуемого деяния", – сказал на брифинге заместитель руководителя департамента Асылбек Шаров.

Сейчас состояние людей, отравившихся на ауызашаре в ресторане одной из гостиниц Актау, стабильное. все они выписаны из больницы.

Ранее сообщалось, что в Актау после похода в ресторан на ауызашар около полусотни медиков из районных медучреждений плохо себя почувствовали. В больницу обратились 16 человек, остальные лечились дома самостоятельно.


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Кирилл Александров
Актау
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