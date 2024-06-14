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Семья отравилась пельменями в СКО: погибли два ребенка

В СКО семья отравилась, пельмени, кола, дети умерли, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 14:10 Фото: рixabay
В селе в СКО вся семья попала в больницу с пищевым отравлением, двое детей скончались, за жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в селе Надежка Кызылжарского района. Оттуда в облбольницу Петропавловска доставили мать, 1996 г.р. и ее детей, 2014 г.р., 2017 г.р. и 2021 г.р. Позже двое детей, 3-летний мальчик и 6-летняя девочка, скончались.

В пресс-службе Департамента полиции СКО по данному факту сообщили, что начато досудебное расследование по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Отец семейства сообщил, что накануне семья ела пельмени и пила колу, купленные в сельском магазине, пишет 7152.kz.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического надзора региона сообщили, что были отобраны пробы, которые направили в лабораторию.

Ранее в Экибастузе 32 человека оказались в больнице после посещения тоя, который проходил в одном из ресторанов.

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