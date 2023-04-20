Казахстанские хоккеистки потерпели третье поражение подряд на ЧМ-2023 в Корее

Женская сборная Казахстана по хоккею продолжает терять очки мировом первенстве-2023 на льду южнокорейского города Сувон. В играх третьего тура казахстанки потерпели третье поражение кряду, сообщает Zakon.kz.

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20 апреля казахстанская команда не смогла противопоставить хоккеисткам из Италии, в рамках игр подгруппы В первого дивизиона, пропустив в свои ворота три безответные шайбы. Казахстанскую сборную огорчили меткие броски в исполнении Эми Варано, Авроры Абатанджело и Миа Кампо. В итоге итальянки празднуют победу со счетом 3:0, и с 7-ю очками возглавляют турнирную таблицу.

Что касается наших девушек, то они потеряли шансы на выход в элитный дивизион Чемпионата мира, и даже могут понизиться в классе, так как не набрали ни одного балла за три предыдущих матча.

В двух стартовых поединках ЧМ-2023 дружина Виктории Сазоновой проиграла Великобритании (0:1) и Словении (1:2). Далее по расписанию турнира нас ждут два матча, 22 апреля Казахстан сыграет против Польши, а 23 апреля встречается с хозяйками льда.