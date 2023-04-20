Доступ частным перевозчикам до сих пор ограничен – АЗРК о 95%-ной доле рынка КТЖ

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК заявили, что 95% доли рынка железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок занимает АО "НК "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

На сегодня, как отметили в АЗРК, не проходят предложения по организационно-функциональному разделению Национального оператора железнодорожной инфраструктуры (КТЖ) и перевозчика грузов, обеспечению равного доступа частных перевозчиков к инфраструктуре. Это базис для создания реально конкурентного рынка ж/д перевозок.



"Национальный перевозчик грузов занимает более 95% доли рынка, а доступ частным перевозчикам до сих пор ограничен. Оператором магистральных путей предоставлен ряд преимуществ своим компаниям, что создает неравные условия для других. Тарифы на магистральную железную дорогу растут. Идет тотальное навязывание своих подведомственных компаний". Пресс-служба АЗРК

Говоря о КТЖ, в АЗРК отметили, что "Правила желтых страниц", о которых так много чего было сказано, уже не срабатывают. В Предпринимательском кодексе есть статья 192 "Основания участия государства в предпринимательской деятельности", которая не работает.

"При расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа", – говорится в п. 4 ст. 192 ПК РК.

"Откровенно госорганы и государственные компании сами в первую очередь нарушают эти принципы. Виды деятельности с государственным участием несанкционированно растут. Так, результаты анализа видов деятельности КТЖ показали, что с антимонопольным органом согласовано лишь 83 из 300 видов деятельности (28%)". Пресс-служба АЗРК

Ранее в АЗРК заявили, что 80% оптового рынка ГСМ контролирует государство в лице АО "НК "КазМунайГаз", который доминирует в нефтяной сфере от добычи до реализации ГСМ.