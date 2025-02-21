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События

"Дочку" КТЖ наказали за монопольно высокие цены на воинские перевозки

&quot;Дочку&quot; КТЖ оштрафовали за монопольно высокие цены, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 11:05 Фото: gov.kz
Дочернюю компанию АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекли к штрафу за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Так, согласно данным Агентства за 21 февраля 2025 года, департамент АЗРК по Астане совместно с Главной транспортной прокуратурой провели расследование в отношении АО "KTZ EXPRESS".

В результате были выявлены факты установления монопольно высоких цен на транспортно-экспедиторские услуги для воинских перевозок в 2021 году.

Также в ходе расследования установлено, что экспедиторские комиссии превышали допустимые нормы, достигая 30% от себестоимости перевозок по территории Казахстана.

"Компании назначен штраф в размере 853 379,7 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 10 114 304,84 тенге (постановление суда вступило в законную силу)".Пресс-служба АЗРК РК

12 февраля 2025 года первый заместитель председателя Антикора Улан Саркулов рассказал, как в его ведомстве пытаются решить проблемные вопросы с поездами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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