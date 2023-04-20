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В Национальном пантеоне не будет религиозного деления

цветы, пантеон Фото: pixabay
Руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Марсель Узаков в маслихате рассказал, почему Национальный пантеон не будут делить на зоны по религиозной принадлежности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли депутаты столичного маслихата. Они поинтересовались, не нужно ли провести в Национальном пантеоне разные участки захоронений, в зависимости от религиозной принадлежности.
"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны является заказчиком проекта, мы не хороним людей. Пантеон – это не просто обычное кладбище, это место, где захораниваются видные деятели Казахстана. В связи с этим, было решено, что там не будет религиозного деления. В первую очередь потому, что Казахстан – это светское государство", - заявил глава ведомства Марсель Узаков. 

Ранее стало известно, кого именно будут хоронить в Национальном пантеоне.


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