Вернуть государству или нет: почему в Казахстане хотят реорганизовать институт частных судоисполнителей

Председатель республиканской палаты частных судебных исполнителей Айдос Иманбаев высказался о петиции, требующей реорганизовать институт частных судебных исполнителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В сети распространяют петицию, требующую реорганизовать институт частных судебных исполнителей и передать их функции государству. В ней указываются факты хищения средств ЧСИ, которые должны были пойти на счета взыскателей, а также большое число дел в судах, касающихся оспаривания действий судоисполнителей. В поддержку уже проголосовали 3296 человек, "против" – 538.

Отвечая на вопросы, Айдос Иманбаев отметил, что каждый гражданин страны имеет право высказать свое мнение, запретов в этом никаких нет. Однако принимать решение о реорганизации института все же будет государство.

"Когда этот институт вводился, государственная система исполнения не справлялась со своими функциями и было очень много жалоб. Тогда один государственный судоисполнитель в среднем в год завершал 390 дел. Сейчас частный судоисполнитель в год оканчивает 1700 дел, то есть эффективность в четыре раза выше. Но также необходимо иметь в виду, что даже на тот момент, когда действовала госсистема – судоисполнителей было чуть меньше 2 тыс., и примерное количество с сегодняшним днем одинаковое", – сказал глава палаты ЧСИ Айдос Иманбаев.

По его словам, в России, где действует силовая правоохранительная система судоисполнителей, эффективность ниже, чем в Казахстане. В Узбекистане система исполнения находится при Генеральной прокуратуре, но и там не все гладко.

"Недавно приезжали коллеги из Кыргызстана. У них исполнение находится в государственной судебной исполнительной системе. Они изучали наш опыт и вдохновились тем, как мы ушли вперед в плане автоматизации, как у нас развивается частное исполнение. Поэтому я считаю, что у нас институт состоялся. Понятное дело, что есть моменты, которые еще необходимо наладить, чем мы и занимаемся. Но, если эти моменты отрегулируем, то в принципе и дальше будем продолжать работу", – заявил Айдос Иманбаев.

Отвечая на вопросы корреспондента, глава палаты ЧСИ подтвердил, что факты хищения средств судоисполнителями действительно были. Однако не назвал сумму, которую не получили взыскатели, пообещав предоставить данные после следствия и экспертизы.

"Но дело в другом, раз есть такая возможность, мы должны ее закрыть для судоисполнителей. Мы совместно с Министерством юстиции подготовили очередные изменения в законодательство, сейчас они на рассмотрении. Там предусматривается определенный срок, в течение которого судоисполнитель должен перечислить сумму взыскателю, раньше таких сроков не было". Айдос Иманбаев

Кроме того, теперь проверять счета судоисполнителей будет Министерство юстиции. До этого такой компетенции не было.

"Мы со своей стороны, как республиканская палата, в плане автоматизации хотим воспользоваться этой возможностью и предлагаем внедрить функционал автоматического извещения взыскателя. То есть ему будет приходить сообщение в том случае, когда на счет судоисполнителя по его делу поступят деньги", – добавил глава палаты ЧСИ.

По его словам, многие взыскатели просто не знают о том, когда на счет поступают средства. А после автоматизации казахстанцы сами смогут контролировать этот процесс.

Ранее мы подготовили интервью с Айдосом Иманбаевым, в котором он рассказал, для чего был создан этот институт и почему ЧСИ до сих пор сравнивают с коллекторами.