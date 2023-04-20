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Законодательство РК

В Астане изменят время передвижения машин по автобусной линии на проспекте Абылай хана

Изменят время передвижения машин на проспекте Абылай хана Фото: Zakon.kz
С 22 апреля планируется изменить время передвижения автомобилей по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в пресс-службе акимата Астаны, ссылаясь на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, это делается для улучшения мобильности населения, обеспечения беспрепятственного движения скорой помощи, спецслужб и пожарной техники.

Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, будет запрещено с 06:30 до 20:00 часов в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешат передвигаться по Bus Lane.

Нововведение внедряется в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни.

Всех участников дорожного движения просят быть бдительными и заранее планировать свой маршрут. Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования правил дорожного движения РК.

18 апреля стало известно, что пять автобусов временно изменят свои маршруты в столице.

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