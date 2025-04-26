Часть проспекта Абылай хана закроют в Астане до 6 мая

Жителей и гостей Астаны предупредили о закрытии для транспорта части проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на участке проспекта от улицы Пушкина до улицы Манаса пройдет средний ремонт.

"В связи с этим с 26 апреля по 6 мая будет частично перекрыт проезд на данном участке. При этом движение транспорта в сторону улицы Манаса будет полностью перекрыто, а в направлении улицы А. Пушкина – открыто", – предупредили в управлении.

После завершения первого этапа работы движение изменится: проезд в сторону Пушкина закроют, а в сторону Манаса – откроют.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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