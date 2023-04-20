Смертельное ДТП с автобусами в Алматы – адвокат обвиняемого считает виновным другого водителя

В Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов. Адвокат обвиняемого водителя считает, что перед судом должен предстать еще один человек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, смерть женщины в ДТП произошла не по вине его подзащитного, передает Almaty.tv.

Сейчас на скамье подсудимых водитель одного из автобусов. Его адвокат уверен, что судить надо другого человека – водителя 201 маршрута. Он, по мнению Багдата Амандосова, тоже грубо нарушил ПДД и должен проходить по уголовному делу не как свидетель, а как второй обвиняемый.

"Я не согласен с этими обвинениями. Погиб человек не по вине моего подзащитного. А наезд был совершен именно водителем под управлением 201 автобуса Абдуллаевым. Прошу признать его обвиняемым в связи с совершением ДТП с грубым нарушением правил дорожного движения, а точнее, за несоблюдение мер безопасности". Адвокат Багдат Амандосов





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Требование адвоката было отклонено. Судья посчитал преждевременным вменять обвинение второму водителю до полного изучения уголовного дела. По его мнению, пока для такого решения нет никаких оснований.



"В случае, если суд в ходе рассмотрения уголовного дела выявит новые обстоятельства о причастности второго лица к данному преступлению, суд вынесет отдельное постановление. А пока на данный момент оставляю ваши требования без удовлетворения", – сказал судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов.





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Крупное ДТП произошло 8 ноября 2022 года в центре Алматы на пересечении улиц Толе би – Абылай хана. Там столкнулись два пассажирских автобуса. Очевидцы происшествия рассказали, что за рулем 98 маршрута находился 35-летний водитель, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении. И на пересечении с улицей Толе би выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с другим автобусом, который двигался в восточном направлении. Сила удара была такой мощной, что оба транспортных средства вылетели на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате аварии один человек погиб и еще 21 пострадал.

