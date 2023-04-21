В Турции ветер обрушил кровлю зданий на палатки - есть погибший и раненые

В районе Пазарджик турецкой провинции Кахраманмараш, где произошло землетрясение, в результате сильного ветра сорваны кровли некоторых зданий и повреждены расположенные возле них палатки. По меньшей мере 1 человек погиб, 44 человека получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет турецкое агентство DHA.

Повреждены и палатки, в которых проживали пострадавшие в результате февральских землетрясений.

На место происшествия выехало большое количество машин скорой помощи.





Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 48 тыс. человек, еще 100 тыс. получили ранения.

Ранее стало известно, что в Казахстане могут ужесточить требования к застройщикам, работающим на сейсмоопасных территориях.