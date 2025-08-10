Целый район обрушился в эпицентре землетрясения в Турции

Фото: скриншот

Целый район в городе Cындыргы обрушился в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Milliyet со ссылкой на мэра города Серкана Сака, из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Некоторые деревни остаются без связи из-за сбоев в работе сети. A 6.1-magnitude earthquake struck Turkey’s Balikesir province, felt in Istanbul. Local mayor says 10+ buildings have collapsed, with rescue efforts under way.



Some villages remain unreachable due to network outages. #TurkeyEarthquake #Balikesir #Istanbul https://t.co/fCCSOJ2h8o pic.twitter.com/BT58BP3qok — BPI News (@BPINewsOrg) August 10, 2025 Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение произошло в Турции.

