Мир

Целый район обрушился в эпицентре землетрясения в Турции

землетрясение в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 23:21 Фото: скриншот
Целый район в городе Cындыргы обрушился в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Milliyet со ссылкой на мэра города Серкана Сака, из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Некоторые деревни остаются без связи из-за сбоев в работе сети.

Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение произошло в Турции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
