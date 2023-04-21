В Уральске горит роща

В центре Уральска горит 70 гектаров леса в Переволочной роще. Возгорание началось с сухой травы и из-за сильного ветра перекинулось на деревья и кустарники, сообщает Zakon.kz

Днем жители города увидели огромный столб дыма, который оказалось видно во всех частях Уральска. По сообщению местного департамента по ЧС, пожар начался в 14 часов 31 минуту, в Переволочной роще, что на берегу реки Урал, загорелась сухая трава.

Фото: местные паблики

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

"На территории "Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира" произошло загорание сухой травы и лесонасаждения на общей площади 70 га. Из которых сухой травы 55 га и 15 га лесного насаждения (горельник прошлых лет, тополь, карагач)". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

К 20 часам 30 минутам пожар был локализован. Но на месте продолжают работать сотрудники департамента по ЧС.

"Угрозы населённым пунктам нет, производится проливка отдельных очагов горения. Во избежание повторного возгорания и распространения пожара в ночное время, на месте организовано посменное дежурство". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Для координации тушения пожара в кризисном центре ДЧС ЗКО организован оперативный штаб из числа ответственных должностных лиц.

В Алматы 18 апреля произошел пожар в торгово-логистическом комплексе "Семиречье". По информации ДЧС Алматы, 18 апреля в 19:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова к месту пожара.