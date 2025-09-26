#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы горят горы

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 20:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели МЧС борются с возгорание сухой травы на склоне горы в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, которые засняли стихию на видео, выше проспекта аль-Фараби они наблюдают всполохи огня и зарево от пожара в ночном небе предгорья Алматы.

В ДЧС города пояснили, что горит сухостой, и на его тушение направлен сводный отряд департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

"В Бостандыкском районе 26 сентября в 18:43 сводный отряд был направлен в мкр. Ерменсай Бостандыкского района для ликвидации возгорания сухостоя на склоне горы. Подразделения ДЧС работают в усиленном режиме". Пресс-служба ДЧС Алматы

В департаменте добавили, что тушение осложнено усиленным ветром, способствующим быстрому распространению огня, а также сложным горным рельефом. При этом, огнеборцы сражаются с пожаром в темного времени суток.

Отметим, что накануне в Астане произошел крупный пожар – загорелась кровля складского помещения. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК показали кадры с места происшествия, назвали площадь и заявили о ликвидации.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
