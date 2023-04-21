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В российском Белгороде прогремел взрыв

В российском Белграде прогремел взрыв Фото: pixabay
На месте взрыва в одном из районов Белогрода образовалась 20-метровая воронка, пострадали два человека. Причиной стал боеприпас, выпавший из пролетавшего над городом самолета, сообщает Zakon.kz.

В российском городе Белогроде вечером 20 апреля прогремел взрыв в жилом массиве. У одного из многоэтажных домов образовалась 20-метровая воронка. В результате пострадали два человека, один человек госпитализирован. Об этом пишет ТАСС.

От взрывной волны разрушения образовались на ближайшем к месту взрыва доме. Пострадали несколько припаркованных автомобилей и магазин. На месте работает организованный оперштаб.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, причиной взрыва стал боеприпас.

"Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование". Пресс-служба Министерства обороны РФ

На месте взрыва уже работают коммунальные службы, устраняя последствия. А также сотрудники МЧС и следователи.

Утром 17 апреля в Жанаозене в 12-квартирном жилом доме произошел взрыв газа. Обрушился подъезд, по последним данным, погибли четыре человека. Власти выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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