Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "ЛГБТ-пропагандой"

"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "ЛГБТ-пропагандой" Фото: Instagram/_agentgirl_
В Москве Лефортовский районный суд официально признал "голую" вечеринку популярного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел на вечеринку в одном носке. Он был арестован на 15 суток после участия в мероприятии.

"Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года в 22:00... был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет, которую опубликовал в Telegram адрес в свободном доступе для неограниченного круга людей, при этом в действиях фио отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния", – говорится в постановлении Лефортовского районного суда по делу об административном правонарушении в отношении Vacio.

Отметим, что в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в стране.

Материал по теме

Ивлеева со слезами на глазах вновь обратилась к россиянам после "голой" вечеринки

Ранее Анастасия Ивлеева вновь обратилась к народу после "голой" вечеринки. На этот раз она записала длинное видеообращение, в котором не смогла сдержать слез.

Читайте также

Блогер Лерчек погасила долги по налогам и пафосно вернулась в соцсети
Блогер Лерчек погасила долги по налогам и пафосно вернулась в соцсети
Ивлеева со слезами на глазах вновь обратилась к россиянам после "голой" вечеринки
Ивлеева со слезами на глазах вновь обратилась к россиянам после "голой" вечеринки
Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом после семи лет отношений
Динара Халдарова
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: