"Голую" вечеринку Ивлеевой официально признали "ЛГБТ-пропагандой"

В Москве Лефортовский районный суд официально признал "голую" вечеринку популярного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой "пропагандой ЛГБТ", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении суда по делу рэпера Vacio (Николая Васильева), который пришел на вечеринку в одном носке. Он был арестован на 15 суток после участия в мероприятии.

"Как следует из материалов дела, 21 декабря 2023 года в 22:00... был выявлен гражданин Васильев Н. М., который участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе "Мутабор", направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет, которую опубликовал в Telegram адрес в свободном доступе для неограниченного круга людей, при этом в действиях фио отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния", – говорится в постановлении Лефортовского районного суда по делу об административном правонарушении в отношении Vacio.

Отметим, что в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в стране.

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