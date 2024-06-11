Стая розовых фламинго прилетела в казахстанское село Садырбай

Розовые фламинго прилетели в село Садырбай Коргалжынского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Красивое видео снял и выложил 10 июня на своей странице в Instagram мобилограф Серикбай Жаныбеков.

"В Коргалжыно прилетели одни из самых редких и занесенных в Красную книгу птиц – розовые фламинго. Наш край – один из немногих, куда они прилетают летом", – поделился автор видео.

Также в комментариях к видео он рассказал, что эти птицы обычно прилетают на два-три месяца. И увидеть их воочию – это очень большая редкость. Еще стало известно, что во время съемки на улице было очень темно.

"Благодаря мощной камере дрона и ночному режиму съемки получилось вытянуть цвета на монтаже. Обычным глазом вообще ничего не видно было", – раскрыл подробности Серикбай.

Он пообещал своим подписчикам, что обязательно еще снимет их и в дневное время суток.

В этот же день фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился новыми кадрами сурков.