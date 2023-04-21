Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана

КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что иностранец готовил теракт в южном регионе страны, сообщает Zakon.kz.

"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана", – рассказали в пресс-службе комитета.

Наряду с этим, как отметили в КНБ, в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.

"По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще четыре гражданина Казахстана".Пресс-служба КНБ РК

В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму".

Новость по теме

Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана разработал Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.

Читайте также

На курорте Бурабай презентуют новые площадки для барбекю

Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой

Назван самый высокий человек Казахстана

Динара Халдарова
КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Неудачный запуск Starship Илон Маск назвал "захватывающим"
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления