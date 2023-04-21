КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
"С начала 2023 года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана", – рассказали в пресс-службе комитета.
Наряду с этим, как отметили в КНБ, в столице нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.
"По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще четыре гражданина Казахстана".Пресс-служба КНБ РК
В рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок. Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма. Усилены меры по повышению эффективности противодействия "лжетерроризму".
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Ранее сообщалось, что КНБ Казахстана разработал Правила установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма.