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Тарифы на тепло и воду в Алматы планируют повысить в 2023 году

Тарифы, отопление, Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы рассматривают вопрос повышения тарифов на тепло и воду уже в 2023 году. Об этом заявил заместитель акима города Аскар Амрин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодняшний тариф на тепло и воду не покрывает полностью модернизацию и обновление существующих инженерных сетей.

"Он только позволяет проводить аварийно-восстановительные работы. Поэтому уже в этом году, мы сейчас проводим согласование с Департаментом по регулированию естественных монополий о возможном повышении тарифов на воду, тепло", – сказал заместитель акима. 

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить инвестиционную программу городских коммунальных предприятий. 

В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что с точки зрения изношенности инженерных сетей город среди других в стране находится в первых рядах. По его словам, изменение подходов в тарифной политике необходимо. Сбалансированные подходы по новой политике "тариф в обмен на инвестиции" в Алматы, по словам Досаева, подготовлен.  


"Как и предупредил президент, никто не собирается поднимать тарифы ради их повышения, но к четким определениям. И возьмем обязательства перед городом: вложенные инвестиции улучшат качество. У нас изменятся подходы к проведению осенне-зимнего периода. Мы все его проводим так, что, постукивая три раза по столу, все ли нормально. Буквально вчера прекратили подавать тепло, до конца недели мы его подавать завершим. В следующий вторник я уже провожу первое совещание, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", – заявил Досаев.  

21 апреля в маслихате Алматы поддержали уточнения в бюджет города. Среди заявленных средств 5,3 млрд тенге предусматриваются на модернизацию теплосетей. 

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