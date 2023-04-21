Принят Генплан Алматы до 2040: что изменится

21 апреля был утвержден Генеральный план Алматы до 2040 года. Какие изменения ждут жителей южной столицы, читайте в материале Zakon.kz.

Масштабная реконструкция инженерных сетей



По сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тыс. км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тыс. км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге.

Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".

Модернизируют маршрутную сеть

В Генеральном плане предусмотрены мероприятия по модернизации маршрутной сети, внедрению скоростного общественного транспорта и продолжению строительства выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит к 2040 году повысить качество предоставляемых услуг по перевозке и увеличить долю пассажиров общественного транспорта на 40%.

Пробивка улиц

Новым Генеральным планом предлагается продолжить строительство трех развязок, пробивку двух улиц – ул. Саина, ул. Толе би протяженностью 7,7 км и начать пробивку трех улиц – пр. Рыскулова, ул. Кажымукана и ул. Айтеке би.

Предусмотрено расширение четырех въездных магистралей. Это пр. Райымбека, ул. Жандосова, Кульджинский тракт и ул. Жансугурова.

К 2030 году будет построено 210 км дорог на окраинах города, проведена пробивка 81 км радиальных и внутренних магистралей.

До 2035 года планируется строительство 200 км новых дорог и пробивка 60 км магистральных улиц. К 2040 году построят еще 200 км новых дорог.

45 км линий ЛРТ

До 2030 года планируется строительство 45 км линий ЛРТ по ул. Толе би, линии метро от станции "Калкаман" до станции "Барлык" протяженностью 5,2 км на 344 млрд тенге, а также строительство 4 транспортно-пересадочных узлов – Барлык, Алматы-2, Восточные ворота, Север, строительство современных паркингов в общественных центрах и экологизация общественного транспорта.

До 2040 года планируется строительство еще 76 км линий ЛРТ, 57 км БРТ и 7,8 км линии метро "Алматы-1" и "Алматы-2".

Расширение зеленого фонда

До конца 2023 года будут созданы восемь новых и благоустроены 13 существующих парков.



В 2023 году запланирована посадка 340 тыс. деревьев, снос 17 тыс. аварийных и перестойных деревьев, биообработка 2,8 млн деревьев, создание 2 питомников площадью 30 га.

К 2025 году будет высажено 1,2 млн деревьев, к 2030 году – 1,3 млн, а к 2040 году – 3,3 млн деревьев.

К 2030 году общая площадь озелененных территорий должна достичь 3340 га, а к 2040 году – 3840 га.

Инфраструктуру для электроавтомобилей

До 2025 года 1200 ед. дизельных автобусов планируется перевести на газ и электротягу, будут введены в эксплуатацию два новых газовых автопарка, пять новых газовых заправочных станций и обновлен троллейбусный парк в количестве 200 ед.



В период 2025-2030 годов будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта.



Также поэтапная газификация ТЭЦ-2 позволит снизить выбросы в атмосферу до 2,5 тыс. тонн/год, снижение – на 33,5 тыс. тонн/год.

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