Досаев: Многим застройщикам не понравится то, что мы собираемся предложить

Одним из семи основных направлений развития Алматы является формирование и создание инклюзивного города, и это нелегкий процесс. Об этом 21 апреля на внеочередной ІI сессии маслихата города Алматы VIII созыва заявил аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Например, как отметил градоначальник, с точки зрения доступности инфраструктуры город готов всего на 5%. По результатам опроса о доступности объектов общепита стандартам соответствовало только одно кафе.



"К сожалению, люди с ограниченными возможностями не были для города приоритетом и при строительстве новых микрорайонов. Я считаю, с точки зрения соблюдения существующих СНиПов многие вещи можно было уже избежать. И мы об этом все знаем. Я очень хочу, чтобы мы вместе с вами поменяли отношение города, его жителей к этому вопросу. Наши дети учатся в школах, и эти школы должны быть инклюзивными". Ерболат Досаев

В этих школах, как отметил аким, не должно быть никакой разницы и ощущения неполноценности – должны быть равные условия.

"Мы впервые спроектировали новый центр инновационного творчества, который строится специально в новых районах – Наурызбайском и Алатауском. На первых этажах обоих центров будут предусмотрены службы для поддержки детей с определенными проблемами: кабинеты психологов, реабилитации и так далее. Наши дети должны находиться в одном здании, они должны себя чувствовать комфортно. Все новые школы, которые мы строим, идут по формату инклюзивной школы". Ерболат Досаев

Он подчеркнул, что самое важное – это отношение.

"Хочу предупредить сразу: многим застройщикам не понравится то, что мы собираемся предложить. Не могут пандусы строиться под углом в 45 градусов! На них и здоровый человек не может забраться, а они предлагают такие пандусы детям, людям с ограниченными возможностями". Ерболат Досаев

Градоначальник отметил, что глава государства поддержал изменения в закон "Об особом статусе города Алматы", связанные с регулированием в градостроительстве, с усилением контроля и мониторинга.

"После этого придем к вам, к депутатам. Поэтому я хочу вас попросить, чтобы вы сделали большие первые шаги для того, чтобы наш город воспринимался как город равных возможностей". Ерболат Досаев

Также он рассказал о социальном эксперименте, который провел телеканал "Алматы".

"На тротуар положили мусор, чтобы прохожие его подняли и выбросили в урну. Три четверти горожан прошли мимо. Это им неинтересно, это им неважно. Пока неважно, но давайте будем меняться. Любой город сначала меняется с отношения людей к своему городу. Поменяемся мы, значит, захотим, чтобы в городе что-то поменялось. Вы (депутаты. – Прим. ред.) как раз находитесь в начале своей работы, поэтому я хочу призвать, чтобы вы оставались очень неравнодушными, как и в период своей предвыборной кампании. Но еще раз хочу сказать: для меня лично строительство и развитие инклюзивного города является особым приоритетом. Надеюсь, что в вашей повестке это тоже займет особое место". Ерболат Досаев

Ранее сообщалось, что новый маслихат одобрил уточнение бюджета Алматы на 265 млрд тенге.