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Ерболат Досаев возглавил новый совет

Ерболат Досаев возглавил новый совет Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы создали Совет по развитию инклюзивной среды, который возглавил аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Состав совета, в который вошли руководители НПО, представляющие интересы лиц с инвалидностью всех категорий, а также руководители местных исполнительных органов и акимы районов Алматы утвержден на внеочередной XIV сессии маслихата города 21 февраля 2024 года. При отборе кандидатов учитывался опыт общественной работы в сфере защиты прав и расширения возможностей лиц с инвалидностью, а также опыт законотворческой, научной или экспертной работы.

"Председателем совета стал аким Алматы Ерболат Досаев, заместителями председателя – заместитель акима Асем Нусупова и внештатный советник акима Касиет Омарова. Также в состав совета вошли известные общественные деятели в сфере защиты прав людей с ограниченными возможностями Богдан Джепка, Татьяна Баклажанская, Майра Сулеева, Асия Ахтанова, Рауана Сагадиева и другие".Пресс-служба акимата Алматы

Новый совет займется выработкой предложений по координации деятельности местных исполнительных органов, организаций, общественных объединений по вопросам реализации прав и создания равных возможностей для жизнедеятельности. Кроме того, участники совета будут заниматься вопросами формирования инклюзивной среды в городе.

"По вопросам, связанным с обеспечением доступной среды и равных возможностей для лиц с инвалидностью, просим обращаться по номеру +7 705 541 65 40, Аманат Абаевич Султангазиев, руководитель отдела равных возможностей УЗСП", – напомнили в пресс-службе акимата Алматы.

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