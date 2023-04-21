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Законодательство РК

Новые правила формирования национальных сборных начали действовать в Казахстане

Новые правила формирования национальных сборных начали действовать в Казахстане Фото: akorda.kz
В Казахстане изменен принцип формирования национальных сборных команд. Для этого введены поправки в действующее законодательство, сообщает Zakon.kz.

Теперь, как уточнили в Министерстве культуры и спорта РК, в их составы будут включаться спортсмены, занявшие места с 1-го по 8-е на главных республиканских и международных соревнованиях года.

Ранее сборные формировались только из чемпионов и призеров.

"Изменения затронули такие виды спорта, как бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, биатлон, лыжные гонки, таеквондо WTF".Пресс-служба МКС РК

В ведомстве отметили, что в игровых дисциплинах действует тот же принцип, но в основную и резервную команды будут вызываться спортсмены, занявшие на главных республиканских и международных турнирах года места с 1-го по 10-е.

"Мы считаем, что двери национальных сборных должны быть открыты для большего количества спортсменов. Особенно для талантливых молодых спортсменов, которым необходим подобный опыт, для спортсменов из сел это так же хорошая возможность проявить себя. Надеемся, что эти изменения пойдут на пользу и поспособствуют развитию здоровой конкуренции".Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов

11 апреля 2023 года стало известно, что в Казахстане утвердили Концепцию развития физической культуры и спорта до 2029 года.

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