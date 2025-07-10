В Казахстане утвердили правила формирования национальных команд

Министр туризма и спорта приказом от 27 июня 2025 года утвердил Правила формирования составов национальных и штатных национальных команд РК, команд РК и команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Национальная команда РК по видам спорта состоит из основного и резервного (юношеский, юниорский, молодежный) составов и формируется из числа спортсменов, которые являются победителями и призерами главных республиканских и международных спортивных соревнованиях года, за исключением бокса, дзюдо, греко-римской борьбы, вольной борьбы, женской борьбы, таеквондо WT, биатлона, лыжных гонок и игровых видов спорта.

Национальная команда РК по боксу, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе, таеквондо WT, биатлону, лыжным гонкам в основной и резервный (юношеский, юниорский, молодежный составы) формируется из числа спортсменов, занявших с 1-го по 8-е место включительно на главных республиканских спортивных соревнованиях года, а также победители и призеры главных международных спортивных соревнованиях года.

Национальная команда РК по игровым видам спорта в основной и резервный (юношеский, юниорский, молодежный) составы формируется из числа спортсменов, занявших с 1-го по 10-е место включительно на главных республиканских спортивных соревнованиях года, а также победители и призеры главных международных спортивных соревнованиях года.

Спортсмены основного и резервного (юношеского, юниорского, молодежного) составов национальных команд РК по видам спорта из своих рядов выбирают капитана команды.

Составы национальных команд по видам спорта формируются организациями, осуществляющими подготовку национальных и штатных национальных команд РК по согласованию с аккредитованными национальными спортивными федерациями.

Аккредитованные национальные спортивные федерации предоставляют для зачисления в состав национальных команд РК в уполномоченный орган в области физической культуры и спорта до 10 декабря по летним видам спорта и до 15 мая по зимним видам спорта следующие документы:

ходатайство о включении спортсменов в состав национальных команд РК по видам спорта со списком;

протокол спортивных соревнований (спортивный результат на главных республиканских и международных спортивных соревнованиях предшествующего года, за исключением Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Параазиатских игр), заверенный печатью аккредитованной национальной спортивной федерации;

по паралимпийским, сурдлимпийским, непаралимпийским видам спорта – копию справки об инвалидности или документы, подтверждающие наличие международной классификации по виду спорта в соответствии с правилами международной федерации по паралимпийским и непаралимпийским видам спорта или наличие аудиограммы по сурдлимпийским видам спорта по форме, утвержденной Международным комитетом спорта глухих (МКСГ).

Состав национальных команд Республики Казахстан по видам спорта утверждается уполномоченным органом ежегодно до 20 декабря по летним видам спорта и до 25 мая по зимним видам спорта.

Решением уполномоченного органа спортсмены, тренеры, отечественные и иностранные специалисты, другие работники физкультурно-спортивных и медицинских организаций утверждаются в качестве членов национальной команды РК.

Принятие новых членов национальных команд основного и резервного (юношеского, юниорского, молодежного) составов проводится с принятия Клятвы члена национальной команды РК по виду спорта.

Спортсмены исключаются из состава национальных команд решением уполномоченного органа по представлению аккредитованной национальной спортивной федерации по виду спорта за:

снижение спортивных результатов;

систематическое невыполнение индивидуального плана подготовки спортсменов;

нарушение требований антидопинговых правил РК;

нарушение норм спортивной этики.

Главный тренер организует работу по подготовке членов национальной команды к официальным международным спортивным соревнованиям и проводит регулярный анализ результатов выступлений спортсменов на соревнованиях.

Личный тренер спортсмена – члена национальной команды может быть временно прикомандирован к национальной команде РК на централизованную подготовку.

Спортивный врач ведет наблюдение за состоянием здоровья спортсмена, дает рекомендации тренерскому составу о функциональном состоянии спортсмена и рекомендуемых тренировочных нагрузках, осуществляет медико-биологические, восстановительные мероприятия и лечение, а также контроль за сбалансированным питанием спортсмена, санитарно-гигиеническими условиями мест проведения учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований.

Массажист национальной команды РК по видам спорта работает под методическим руководством спортивного врача или главного тренера.

Порядок формирования составов штатных национальных команд

Состав штатных национальных команд формируется из числа членов национальных команд.

Главный тренер по результатам выступления на главных международных или республиканских спортивных соревнованиях предшествующего года (по виду спорта) по согласованию с аккредитованной национальной спортивной федерацией и по итогам заседания тренерского совета проводит отбор спортсменов в штатную национальную команду РК по виду спорта.

Для зачисления в состав штатных национальных команд аккредитованные национальные спортивные федерации предоставляют в уполномоченный орган следующие документы:

ходатайство о включении спортсменов в состав штатных национальных команд со списком;

медицинское заключение Центра спортивной медицины и реабилитации.

Состав штатных национальных команд утверждается уполномоченным органом ежегодно до 25 декабря по летним видам спорта и до 1 июня по зимним видам спорта.

Спортсмены исключаются из составов штатных национальных команд Республики Казахстан по видам спорта решением уполномоченного органа по ходатайству аккредитованной национальной спортивной федерации по виду спорта:

за снижение спортивных результатов;

за систематическое невыполнение индивидуального плана подготовки спортсменов по виду спорта высших достижений;

за нарушение требований антидопинговых правил;

за нарушение норм спортивной этики;

за нарушение требований и условий трудового договора или договора о спортивной деятельности.

Также правилами определен порядок формирования составов команд РК по видам спорта, составов команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

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