В Казахстане по статистике педофилами оказываются близкие жертв

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев отметил, что в 77% случаев насильниками детей оказываются их отцы, отчимы, соседи или родственники, сообщает Zakon.kz.

На заседании в Мажилисе по формированию культуры нетерпимости к насилию в отношении женщин и детей Нартай Сарсенгалиев поделился статистикой. В 2019 году на учете правозащитников в Казахстане состояло 2800 насильников, 1350 педофилов, изнасиловавших детей. В 2021 году в колониях отбывал наказание 1861 педофил. В том же году распространилась информация о том, что 50 педофилов в местах заключения были освобождены.

"Вопрос в том, кто насилует детей. Если мы посмотрим ответ на вопрос, кто собирается стать педофилом, мы получим информацию о том, что 77% изнасилованных детей пострадали от отцов, отчимов, соседей или родственников в этом доме". Нартай Сарсенгалиев

Среди предложений, как бороться с этим, он назвал увеличение числа школьных психологов, специалистов, урегулирование вопроса социальных педагогов.

6 апреля бдительный ребенок в Караганде выследил педофила и сообщил полиции.