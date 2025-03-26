О высокой младенческой и материнской смертности в Казахстане заявил депутат

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании 26 марта 2025 года указал на высокую детскую и материнскую смертность в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В своем депзапросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он остановился на фактах материнской и детской смертности в родильных домах Казахстана.

"Остановлюсь на официальной информации: в 2019 году в Казахстане умерло 3360 младенцев, в 2020 году – 3286 младенцев, а в 2021 году – 3732 ребенка. Тогда как в 2022 году умерло 3154 младенца, а в 2023 году – 2998 младенцев. В 2024 году родители были вынуждены вынести из морга 2598 младенцев. Конечно, официальные власти утверждают, что детская смертность снизилась. Однако потеря 2500 младенцев только за последний год – это удручающие данные. Хуже того, по официальным данным, детская смертность выросла в пяти регионах: в области Абай, Улытау, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской областях", – заявил мажилисмен.

Между тем, по его словам, в Жетысуской, Костанайской, Улытау и Актюбинской областях растет материнская смертность.

"Если посмотреть на официальные цифры, то за последние шесть лет в Казахстане 563 женщины скончались во время родов. По итогам 2024 года 54% умерших матерей проживали в городах, 46% – в селах. Наблюдается пугающая тенденция: увеличился уровень смертности среди женщин, имеющих 4четырех и более детей, в результате чего 97 детей остались сиротами", – резюмировал депутат.

27 февраля 2025 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что показатель материнской смертности в 2024 году снизился на 12% и достиг исторического минимума за годы независимости страны.