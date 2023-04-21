Три незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы

В Алматы список жилых комплексов, нерекомендуемых для покупки жилья, продолжает пополняться. Об этом корреспонденту Zakon.kz 21 апреля рассказали в пресс-службе акимата южной столицы.

По сообщению Управления градостроительного контроля Алматы, следующие жилые комплексы не имеют полного пакета документов на строительство:



ЖК ORDA CITY

Мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч. 183. Заказчик: ТОО "Investment Stroy".

Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ, целевое назначение участка – ИЖС.

Управлением в отношении застройщика приняты меры по ст. 316 ч. 1, ст. 321 КоАП РК с выдачей предписания на приостановление СМР, также подан иск о сносе и обратной засыпке котлована в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы.

ЖК Dostar Deluxe

Мкр. Мадениет 185/8. Заказчик: ИП "Ашинов";

Отсутствует согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ.

Приняты меры по ст. 316 ч. 1, ст. 321 КоАП РК.

ЖК Verona

Мкр. Ремизовка, пер. 7 уч. 71. Заказчик: 5 физических лиц

Отсутствует предпроектная документация и уведомление о начале строительно-монтажных работ.

Отмечается, что на сегодняшний день случаи приобретения горожанами квартир в незаконных ЖК выявляются регулярно.

"Пользуясь тем, что, согласно действующего законодательства, для привлечения средств дольщиков жилым домам до трех этажей разрешение не требуется, недобросовестные застройщики вводят в заблуждение покупателей недвижимости. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля: +7 (727) 229-81-36". Управление градостроительного контроля Алматы

20 апреля 2023 года сообщалось, что в Алматы хотят снести коттеджный городок Baganashil Hills, который строится на месте бывшего оврага. По словам руководителя Управления градостроительного контроля Алматы Бахытжана Наурзбекова, там незаконно начали строительство около 10 объектов – ИЖС, двухэтажные дома.