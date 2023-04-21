МВД предлагает предоставлять льготы тем, кто трудоустраивает подростков

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха считает, что предприятиям, которые привлекают к работе старшеклассников и студентов во время каникул, нужно предоставлять льготы, сообщает Zakon.kz.

На заседании в Мажилисе он отметил, что одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних является отсутствие их трудовой и социальной занятости. Как показывает практика, больше половины подростков, совершивших преступления, нигде не учились и не работали. Этот вопрос особенно актуален для сельской молодежи, где необходимо создать условия для их развития, воспитания и досуга.

"Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы быть предоставление льгот предприятиям, привлекающим к работе старшеклассников и студентов во время летних каникул. Данная мера также позволит обеспечить занятость подростков и положительно повлияет на коррекцию поведения молодежи". Игорь Лепеха

О том, почему подросткам полезно работать, можно прочитать здесь.