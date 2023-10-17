Замглавы МВД продемонстрировал уровень владения казахским языком

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 17 октября продемонстрировал знание казахского языка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Игоря Лепехи, знает ли он казахский язык.

В ответ вице-министр продемонстрировал навыки владения государственным языком. Он также объяснил, почему предпочитает на вопросы журналистов отвечать на русском.

"Я просто сейчас на какие-то спорные вопросы боюсь ответить неправильно. Боюсь, что я где-то не пойму вас досконально, либо где-то отвечу неправильно. Но я занимаюсь лично, и поощряю всех наших сотрудников и на всех коллегиях наших, на всех совещаниях я стараюсь максимально выступать на казахском языке", – пояснил вице-министр.

12 октября министр промышленности ответил на претензию о незнании казахского языка.

