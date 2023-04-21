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Доллар cнова подорожал на торгах 21 апреля

валюта, деньги, курс Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,68 тенге, поднявшись на 1,87 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 66,51 тенге (+0,45) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 499,37 тенге, рубля – 5,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,5-455,5 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

Нефть подешевела в последний день торговой недели. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%, до 80,89 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 77,19 доллара.

Стоимость барреля Brent снизилась на этой неделе ниже отметки 81 доллар на фоне укрепления американской валюты.

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