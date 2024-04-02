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Доллар подорожал на торгах 2 апреля

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 15:50 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 447,53 тенге, поднявшись на 0,88 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,63 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 481,35 тенге, рубля – в 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7-449,5 тенге, евро – по 480-484 тенге, российские рубли – по 4,73-4,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 апреля.

Так, цена нефти марки Brent впервые с 30 октября превысила 89 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,83%, до 89,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,97%, до 85,36 доллара за баррель.

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