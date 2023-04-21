Каким требованиям должны соответствовать социальные работники
Документ разработан в рамках Социального кодекса и определяет квалификационные требования к следующим социальным работникам в сфере социальной защиты населения:
- социальный работник по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;
- консультант по социальной работе;
- специалист по социальной работе;
- социальный работник по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью;
- социальный работник по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.
Так, требования к квалификации к специалисту по социальной работе таковы:
специалист высшего уровня квалификации:
- высшей категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее трех лет;
- первой категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее двух лет;
- второй категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее одного года;
- без категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы;
специалист среднего уровня квалификации:
- высшей категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) образование и стаж работы в должности специалиста среднего;
- уровня квалификации первой категории не менее трех лет;
- первой категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее двух лет;
- второй категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного года;
- без категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы.
Требования к квалификации к социальному работнику по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью:
специалист высшего уровня квалификации:
- высшей категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее двух лет;
- первой категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее одного года;
- второй категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее одного года;
- без категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы;
специалист среднего уровня квалификации:
- высшей категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации первой категории не менее двух лет;
- первой категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее одного года;
- второй категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного года;
- без категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) или основное среднее образование и сертификат по социальной подготовке.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 мая.
Аттестация
Также разработаны Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.
Основной целью проведения аттестации социального работника в сфере социальной защиты населения являются:
- обеспечение системы предоставления специальных социальных услуг высококвалифицированными кадрами, владеющими современными теоретическими и практическими методами в сфере предоставления специальных социальных услуг;
- установление или повышение соответствующей квалификационной категории социального работника;
- расширение мотивационной сферы деятельности социального работника для проектирования личностных достижений.
Обязательная аттестация проводится в целях повышения соответствующей квалификации социального работника не реже одного раза в три года, но не ранее одного года со дня занятия данной должности, при этом социальный работник, находящийся в отпуске по уходу за детьми, аттестуется не ранее, чем через шесть месяцев после выхода на работу, а досрочная аттестация устанавливает соответствующую квалификационную категорию социального работника.
При этом социальные работники, имеющие 25 и более лет стажа по профилю, освобождаются от сдачи обязательной аттестации.
Аттестация включает в себя:
- тестирование;
- прохождение собеседования;
- вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.
Тестирование проводится на казахском или русском языках по выбору социального работника.
Тесты должны охватывать основные виды деятельности социального работника и состоять:
1) при обязательной аттестации – из 60 вопросов, из них:
- 10 вопросов – по законодательству Республики Казахстан;
- 20 вопросов – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи;
- 30 вопросов – по функциональным обязанностям данной должности;
2) при досрочной аттестации – из 80 вопросов, из них:
- 20 вопросов – по законодательству Республики Казахстан;
- 20 вопросов – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи;
- 40 вопросов – по функциональным обязанностям данной должности.
Результат тестирования считается положительным при получении не менее 70% правильных ответов по законодательству РК, 80% – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи, 80% – по функциональным обязанностям данной должности.
Социальный работник, не набравший по письменному тестированию пороговый уровень баллов, к собеседованию не допускается и подлежит повторному тестированию в срок не позднее двух месяцев после первого тестирования.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 мая.
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