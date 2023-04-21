Каким требованиям должны соответствовать социальные работники

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало квалификационные требования к социальным работникам, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках Социального кодекса и определяет квалификационные требования к следующим социальным работникам в сфере социальной защиты населения:

социальный работник по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах;

консультант по социальной работе;

специалист по социальной работе;

социальный работник по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью;

социальный работник по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

Так, требования к квалификации к специалисту по социальной работе таковы:

специалист высшего уровня квалификации:

высшей категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее трех лет;

первой категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее двух лет;

второй категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее одного года;

без категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы;

специалист среднего уровня квалификации:

высшей категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) образование и стаж работы в должности специалиста среднего;

уровня квалификации первой категории не менее трех лет;

первой категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее двух лет;

второй категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного года;

без категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) (социальное, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации к социальному работнику по уходу за престарелыми и лицами с инвалидностью:

специалист высшего уровня квалификации:

высшей категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации первой категории не менее двух лет;

первой категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации второй категории не менее одного года;

второй категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в качестве специалиста высшего уровня квалификации без категории не менее одного года;

без категории – высшее (или послевузовское) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) без предъявления требований к стажу работы;

специалист среднего уровня квалификации:

высшей категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации первой категории не менее двух лет;

первой категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации второй категории не менее одного года;

второй категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) и стаж работы в должности специалиста среднего уровня квалификации без категории не менее одного года;

без категории – техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование (социальное, экономическое, психологическое, педагогическое, медицинское) или основное среднее образование и сертификат по социальной подготовке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 мая.

Аттестация

Также разработаны Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения.

Основной целью проведения аттестации социального работника в сфере социальной защиты населения являются:

обеспечение системы предоставления специальных социальных услуг высококвалифицированными кадрами, владеющими современными теоретическими и практическими методами в сфере предоставления специальных социальных услуг;

установление или повышение соответствующей квалификационной категории социального работника;

расширение мотивационной сферы деятельности социального работника для проектирования личностных достижений.

Обязательная аттестация проводится в целях повышения соответствующей квалификации социального работника не реже одного раза в три года, но не ранее одного года со дня занятия данной должности, при этом социальный работник, находящийся в отпуске по уходу за детьми, аттестуется не ранее, чем через шесть месяцев после выхода на работу, а досрочная аттестация устанавливает соответствующую квалификационную категорию социального работника.

При этом социальные работники, имеющие 25 и более лет стажа по профилю, освобождаются от сдачи обязательной аттестации.

Аттестация включает в себя:

тестирование;

прохождение собеседования;

вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

Тестирование проводится на казахском или русском языках по выбору социального работника.

Тесты должны охватывать основные виды деятельности социального работника и состоять:

1) при обязательной аттестации – из 60 вопросов, из них:

10 вопросов – по законодательству Республики Казахстан;

20 вопросов – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи;

30 вопросов – по функциональным обязанностям данной должности;

2) при досрочной аттестации – из 80 вопросов, из них:

20 вопросов – по законодательству Республики Казахстан;

20 вопросов – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи;

40 вопросов – по функциональным обязанностям данной должности.

Результат тестирования считается положительным при получении не менее 70% правильных ответов по законодательству РК, 80% – по основам социальной работы, психологии, педагогики, оказанию доврачебной помощи, 80% – по функциональным обязанностям данной должности.

Социальный работник, не набравший по письменному тестированию пороговый уровень баллов, к собеседованию не допускается и подлежит повторному тестированию в срок не позднее двух месяцев после первого тестирования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 мая.



