Названа предварительная причина гибели фламинго в Мангистау

По предварительным данным, причиной гибели птиц в Мангистау могло быть столкновение с линиями электропередач, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где говорится о гибели четырех фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области.



На место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира.





"Территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала 15-20 м/с, произошла пыльная буря)", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач.



Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.

20 апреля тушки краснокнижных розовых фламинго обнаружил школьник в Бейнеуском районе Мангистауской области.