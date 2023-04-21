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Названа предварительная причина гибели фламинго в Мангистау

Названа предварительная причина гибели фламинго в в Мангистау Фото: pixabay
По предварительным данным, причиной гибели птиц в Мангистау могло быть столкновение с линиями электропередач, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где говорится о гибели четырех фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области.

На место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира.


"Территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала 15-20 м/с, произошла пыльная буря)", – сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

По предварительным данным, причиной гибели птиц могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач.

Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.

20 апреля тушки краснокнижных розовых фламинго обнаружил школьник в Бейнеуском районе Мангистауской области.

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Анастасия Стативкина
Мангистау Мангистауская область
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