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Парковки подорожают в Алматы

Парковки подорожают в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на сессии маслихата 21 апреля заявил, что в зависимости от района подорожают парковки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, когда определятся с местами для паркинга, в зависимости от района будет увеличена оплата за парковочные места. Предположим, в Алатауском или на выезде из Медеуского района это будет один тариф, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены.

Аким надеется, что к началу сентября эта работа будет завершена. 

"Все средства, которые будут собраны с автопарковок, а также штрафы и пени, будут пропорционально распределяться в бюджеты народного участия в районах", – сказал Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что арендованные от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг".

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