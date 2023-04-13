Арендованные от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг"

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что передаст в "Алматы паркинг" автостоянки, арендованные от имени города. Об этом он сообщил на встрече с жителями Ауэзовского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц района рассказала акиму, что в микрорайоне Жетысу-2, между домами 16 и 19, есть автостоянка, на которой творится беспорядок.

"Мы не можем понять, кто собственник. Нет ни договоров, ни фискальных чеков, ничего не предоставляют, ответственность не несут, но деньги мы платим каждый месяц. Земля находится в частной собственности", – сказала алматинка.

Аким сообщил, что земли, которые находились под автостоянками в аренде от имени города, передадут в "Алматы паркинг".

"От имени города мы будем оказывать такие услуги: деньги будут уходить в бюджет Алматы. В вашей ситуации мы разберемся. Выясним через Управление земельных отношений статус земли, узнаем в Управлении городской мобильности, что можно будет сделать". Ерболат Досаев

Он также добавил, что попросит Департамент государственных доходов и прокуратуру, несмотря на мораторий на проверки бизнеса, отработать вопросы уплаты налогов.

Ранее аким Алматы рассказал, что улицу Жубанова пробьют до границы города, а на территории бывшего машиностроительного завода построят школу.

