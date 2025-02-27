В Алматы подорожает парковка

Аким Алматы Ерболат Досаев 27 февраля на встрече с жителями Медеуского района рассказал о планах по улучшению качества воздуха в городе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, разработана программа на 2025-2027 годы.

"Надеемся, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора сможем достичь ощутимых результатов", – отметил Досаев.

По примеру крупнейших мегаполисов мира в Алматы планируется повышение стоимости парковки, а также создание зон с низкими выбросами (Low-emission zone). Этот вопрос будет вынесен на обсуждение общественного совета и маслихата. Предполагается, что въезд в такие зоны для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным. Однако владельцев электромобилей и экологичного транспорта ограничения не затронут.

Дополнительно аким подчеркнул важность развития подземного и наземного скоростного общественного транспорта, а также строительства транспортно-пересадочных узлов для улучшения городской мобильности.

26 февраля в акимате Алматы сообщили, что к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обновят Мемориал Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.