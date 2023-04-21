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На сколько могут повысить тарифы на электроэнергию в Алматы и Экибастузе

На сколько могут повысить тарифы на электроэнергию в Алматы и Экибастузе Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев рассказал о повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для обеспечения надежного функционирования электрических станций рост тарифа необходим и прогнозируется:

  • на 25% – на "Алматы электрические станции";
  • на 24% – на "Экибастузской ГРЭС-1";
  • на 46% – на "Экибастузской ГРЭС-2".
"В результате рост тарифа в Алматы для конечного потребителя будет 12%, что составит 586 тенге в месяц".Серик Тютебаев
На сколько могут повысить тарифы на электроэнергию в Алматы и Экибастузе

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" напомнил, что в Казахстане с 2015 по 2018 годы действовал режим "тихого тарифа", когда их практически не повышали. С вводом рынка мощности с 2019 года средневзвешенный тариф станций, с учетом тарифа на мощность, снизился. Кроме того, динамика уровня тарифа на данный момент значительно ниже роста инфляции.

Из-за этого электроэнергетическая отрасль не получает необходимых ресурсов для обновления, расширения и строительства новых мощностей, удержания высокопрофессиональных кадров, что в конечном итоге приводит к деградации отрасли и неспособности обеспечить потребности экономики в электроэнергии.

Ввиду недостаточности денежных средств, связанных с низкими тарифами на электроэнергию и мощность, электрические станции вынуждены выполнять лишь критические объемы работ, без существенного улучшения состояния агрегатов, то есть без замены изношенных узлов на новые. В итоге, из года в год возрастает степень износа оборудования и происходят аварии.

По словам Серика Тютебаева, самые лучшие показатели были в 2015-2016 годах, когда был тариф в обмен на инвестиции, но как только началось недофинансирование, увеличился износ станций и количество аварий. Поэтому, как подчеркнул глава "Самрук-Энерго", тарифы нужно менять ежегодно, в зависимости от роста инфляции.

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Интересное Алматы Экибастуз
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