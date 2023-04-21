"Убивают людей, наркоманят": депутат предлагает наказывать родителей за поступки детей

Депутат Мажилиса Ринат Заитов считает, что семья – это маленькое государство, и если дети совершают преступления, то отвечать должны все, сообщает Zakon.kz.

На заседании в Мажилисе по формированию культуры нетерпимости к насилию в отношении женщин и детей депутат Ринат Заитов высказал мнение, что родители должны нести ответственность за детей, совершающих различные преступления.

"Мы видим, что с 15 лет дети используют разные психоактивные вещества либо начинают раннюю половую жизнь, поэтому здесь надо тоже рассматривать вот эти вопросы. Мы говорим, здесь папа или мама виноваты, ребенок виноват. А семья – это же маленькое государство, поэтому ответственность должна быть на всех. Если кто-то, какой-то ученик что-то сделает, какое-то правонарушение, вся семья должна быть в ответе. Мы сейчас видим дети разных чиновников даже убивают людей и ничего по отношению к ним не делают. До 18 лет. Если родители ответственны, пусть родители как раз несут ответственность за своих таких детей". Ринат Заитов

Он также обратился к Министерству информации и общественного развития, потребовав запретить на телеканалах скандальные семейные конфликты.

"Я вступила в половой акт со свекром", – обсуждение вот этого и так далее. После этого у людей возникают какие-то мысли негативные. Все это надо прекратить". Ринат Заитов

Другой депутат Нартай Сарсенгалиев поделился статистикой по педофилам. В 2019 году на учете правозащитников в Казахстане состояло 2800 насильников, 1350 педофилов, изнасиловавших детей. В 2021 году в колониях отбывал наказание 1861 педофил. В том же году распространилась информация о том, что 50 педофилов в местах заключения были освобождены.